Тодд Маклеллан Я уверен, что Драйзайтль будет играть за «Ойлерз»

Тренер «Эдмонтона» Тодд Маклеллан выразил уверенность в том, что нападающий Леон Драйзайтль подпишет новое соглашение с «Ойлерз».

- Я уверен, что Леон будет играть за «Ойлерз. Он нужен команде и хочет играть в ней. Осталось только согласовать кое-какие детали, - передает слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне 21-летний Драйзайтль в 82 играх минувшего регулярного чемпионата набрал 77 (29+48) очков и стал лучшим бомбардиром команды в плей-офф (16=6+10, 13 игр).