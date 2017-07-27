Шамиль Алибатыров: У ММА, как вида спорта, - огромное будущее!

Старший тренер сборной России по ММА Шамиль Алибатыров прокомментировал сборы, проходящие в Алуште.

«Текущие сборы на спортивной базе Министерства спорта России «КРЫМСКИЙ» проходят очень хорошо, - для команды созданы прекрасные условия тренировок, проживания, отличное питание.

Очень впечатляет сильный состав команды, - помимо чемпионов и призеров чемпионата России, которые поедут на чемпионат Европы и мира в этом году, присутствуют чемпионы мира прошлого года, а также много сильных спортсменов из различных регионов России. Профессиональные бойцы, чемпионы различных организаций начали принимать участие в наших соревнованиях. Также наши чемпионы России, - очень сильные, перспективные, показывают себя в ведущих российских промоушенах, где многие из них становятся чемпионами. Это говорит о растущей конкуренции и о развитии вида спорта.

Работа на сборах очень слаженная: дружный тренерский состав, спортсмены прекрасно влились в нашу спортивную семью - все довольны, довольны тренера, довольны бойцы.

Мы благодарны всей команде Союза ММА России: вице-президенту Татьяне Щетининой, вице-президенту Андрею Терентьеву, главному тренеру сборной Геннадию Капшаю, начальнику сборной команды Владимиру Дончаку, генеральному секретарю Кристине Вагановой. Все они создали для ребят прекрасные условия сборов, а тренерскому составу - условия для работы. Отдельное спасибо от всех ребят доктору сборной Елене Розберг.

Условия сборов, которые Союз ММА России создает, с каждым годом меняются в лучшую сторону. Это важно. У ММА, как вида спорта, - огромное будущее!».