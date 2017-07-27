«Умная» ткань может превратить любую одежду в фитнес-трекер
Американские ученые создали особую высокотехнологичную ткань с множеством гибких датчиков, которые позволяют любой вид одежды превратить в фитнес-трекер.
Исследования
проводились в Гарвардском университете.
Датчики
собирают сведения о сокращении всех мышц, а сам сенсор представляет собой
кремниевый слой (плохо проводящий материал), зашитый между слоями серебристого
материала (проводящая ткань). Таким способом ученые могут регистрировать любые
изменения в электропроводимости, когда ткань сжимается и растягивается при
проведении физических упражнений.