«Умная» ткань может превратить любую одежду в фитнес-трекер

Американские ученые создали особую высокотехнологичную ткань с множеством гибких датчиков, которые позволяют любой вид одежды превратить в фитнес-трекер.

Исследования проводились в Гарвардском университете.



Датчики собирают сведения о сокращении всех мышц, а сам сенсор представляет собой кремниевый слой (плохо проводящий материал), зашитый между слоями серебристого материала (проводящая ткань). Таким способом ученые могут регистрировать любые изменения в электропроводимости, когда ткань сжимается и растягивается при проведении физических упражнений.

В рамках эксперимента ученые сшили из ткани перчатку, которая фиксировала любые мельчайшие изменения в движении добровольца, в том числе определяя, насколько градусов был изогнут палец. В перспективе из «умной» ткани будут производить спортивные костюмы или приспособления для мониторинга состояния пациентов больниц.