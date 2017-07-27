Растяжка не помогает быстрее восстановиться

Существует мнение, что растяжка после тренировки помогает быстрее восстановиться. Итальянские ученые установили, что это не так.



Согласно исследованиям, у тех, кто выполняет растяжку после тренировки, не происходит значительных изменений в организме. Но по словам Уэйна Уэсткотта, профессора из Университета Куинси (Массачусетс, США), растяжка после тренировки помогает увеличить гибкость суставов.