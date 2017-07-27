Растяжка не помогает быстрее восстановиться
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Существует
мнение, что растяжка после тренировки помогает быстрее восстановиться.
Итальянские ученые установили, что это не так.
Согласно
исследованиям, у тех, кто выполняет растяжку после тренировки, не происходит
значительных изменений в организме. Но по словам Уэйна Уэсткотта, профессора из
Университета Куинси (Массачусетс, США), растяжка после тренировки помогает
увеличить гибкость суставов.
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