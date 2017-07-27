Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Хачанов7:6, 5:7, 6:4Бедене
Футбол  Краснодар- : -Люнгбю
Футбол  Португалия- : -Англия
Водное поло  Черногория9 : 8Россия
Футбол  Бней Иегуда- : -Зенит
Футбол  Шотландия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Карл-Хайнц Румменигге: Если Саншеш уйдет, то только в аренду

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб готов отпустить полузащитника Ренату Саншеша только в аренду.

«Мы верим в то, что Саншеш может стать великолепным игроком и помочь «Баварии» в будущем.

Он не хочет уходить, но он хочет играть на постоянной основе. Если будет решено, что он уходит, это будет только аренда на год», – приводит Football Italia слова Румменигге.

Напомним, ранее появилась информация о том, что 19-летний португалец может покинуть «Баварию». А одним из претендентов на него является «Милан».

В своем первом сезоне в «Баварии» Саншеш выходил на поле в 17 матчах бундеслиги.

Добавим, что за переход полузащитника из «Бенфики» «Бавария» заплатила прошлым летом 35 миллионов евро.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дубль Эдера помог «Интеру» обыграть «Баварию» на Международном кубке чемпионовФутболисты миланского «Интера» нанесли поражение мюнхенской «Баварии» в матче Международного кубка чемпионов со счетом 2:0.Золотой мальчик. Почему за Килиана Мбаппе заплатят 180 миллионов евро?Золотой мальчик. Почему за Килиана Мбаппе заплатят 180 миллионов евро?Пресса трещит от слухов о возможном переходе форварда «Монако» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».Молния из Буэнос-Айреса и друг Дибалы. Третий аргентинец для «Зенита»Молния из Буэнос-Айреса и друг Дибалы. Третий аргентинец для «Зенита»«Советский спорт» – о полузащитнике «Индепендьенте» Эмилиано Ригони, который 29 июля станет третьим аргентинцем в «Зените».«Ливерпуль» хочет получить за Коутиньо не менее 150 миллионов евро«Барселоне» пока не удалось договориться с «Ливерпулем» о трансфере полузащитника Филиппе Коутиньо. Об этом сообщают испанские СМИ.Агент Ригони: Эмилиано подпишет контракт с «Зенитом» 29 июляЧерез два дня полузащитник «Идепендьенте» Эмилиано Ригони подпишет контракт с «Зенитом», заявил его агент Хуан Крус Оллер.
Футбол
Ушел из жизни Валерий Маслов
Футбол
Грозав подписал контракт с «Карабюкспором»
Хоккей
Евгений Малкин: Желаю Овечкину завоевать Кубок Стэнли
Хоккей
Евгений Малкин: Было разочарование, когда не включили в 100 лучших
все новости
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Милан
Миланкалендарьстатистика
Карл-Хайнц Румменигге
Карл-Хайнц Руммениггевсе новости
Ренату Саншеш
Ренату Саншешвсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы