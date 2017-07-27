Карл-Хайнц Румменигге: Если Саншеш уйдет, то только в аренду

Директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб готов отпустить полузащитника Ренату Саншеша только в аренду.

«Мы верим в то, что Саншеш может стать великолепным игроком и помочь «Баварии» в будущем.

Он не хочет уходить, но он хочет играть на постоянной основе. Если будет решено, что он уходит, это будет только аренда на год», – приводит Football Italia слова Румменигге.

Напомним, ранее появилась информация о том, что 19-летний португалец может покинуть «Баварию». А одним из претендентов на него является «Милан».

В своем первом сезоне в «Баварии» Саншеш выходил на поле в 17 матчах бундеслиги.

Добавим, что за переход полузащитника из «Бенфики» «Бавария» заплатила прошлым летом 35 миллионов евро.