Карл-Хайнц Румменигге: Если Саншеш уйдет, то только в аренду
Источник: Football ItaliaКомментарии
Директор «Баварии»
Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб готов отпустить полузащитника Ренату
Саншеша только в аренду.
«Мы верим в то, что Саншеш может стать великолепным игроком и помочь «Баварии» в будущем.
Он не хочет уходить, но он хочет играть на постоянной основе. Если будет решено, что он уходит, это будет только аренда на год», – приводит Football Italia слова Румменигге.
Напомним, ранее появилась информация о том, что 19-летний португалец может покинуть «Баварию». А одним из претендентов на него является «Милан».
В своем первом сезоне в «Баварии» Саншеш выходил на поле в 17 матчах бундеслиги.
Добавим, что за переход полузащитника из «Бенфики» «Бавария» заплатила прошлым летом 35 миллионов евро.
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