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Владимир Осия: Многие понимают уровень Союза ММА России, где все определяется честным отбором

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Старший тренер молодежной сборной России по ММА Владимир Осия отметил растущий уровень доверия Союзу ММА России.

«В этом годы сборы национальной команды вышли на новый качественный уровень. Особо хочу отметить состав спортсменов. В два раза увеличилось количество желающих, был жесткий отбор, сейчас на базе присутствуют около 80 ребят, - это сильнейшие бойцы России из разных организаций. Среди них много настоящих звезд ММА, - все желают провести совместные тренировки со сборной. И члены национальной команды не только не уступают им, а выглядят даже выигрышнее. А то факт, что спортсмены стремятся потренироваться со сборниками, говорит о развитии федерации, - с каждым годом мы становимся все лучше и лучше, нам доверяют и к нам тянутся. 

Сборы проходят на базе Министерства спорта «Крымский» в Алуште. Большая заслуга руководства Союза ММА России, которое старается создать для бойцов максимально-комфортные условия, ребята это видят, ценят, и со своей стороны будут стараться на подводить, представляя страну на международной арене.

Сейчас многие начинают понимать, что качественный уровень - в Союзе ММА России, где нет никаких подставных боев, где все определят спорт, все определяется честным отбором», - сказал Осия.

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Сергей Ващенко
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