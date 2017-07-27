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Дубль Эдера помог «Интеру» обыграть «Баварию» на Международном кубке чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты миланского «Интера» нанесли поражение мюнхенской «Баварии» в матче Международного кубка чемпионов со счетом 2:0.

Оба мяча в этой встрече на свой счет записал нападающий итальянской команды Эдер Мартинс.

В следующем матче турнира 29 июля «Интер» сыграет с лондонским «Челси». «Бавария» 1 августа в рамках предсезонного турнира Audi Cup сыграет с «Ливерпулем».

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