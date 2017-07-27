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Теннис  Хачанов7:6, 5:7, 6:4Бедене
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Хачанов стал четвертьфиналистом теннисного турнира в Гамбурге

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в немецком Гамбурге теннисном турнире россиянин Карен Хачанов переиграл британца Аляжа Бедене и вышел в 1/4 финала.

Встреча продолжалась 2 час 27 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 5:7, 6:4 в пользу россиянина. Хачанов семь раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал два из четырех брейк-пойнтов.

В матче за выход в полуфинал Хачанов встретится с аргентинцем Федерико Дельбонисом.

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