Хачанов стал четвертьфиналистом теннисного турнира в Гамбурге

На проходящем в немецком Гамбурге теннисном турнире россиянин Карен Хачанов переиграл британца Аляжа Бедене и вышел в 1/4 финала.

Встреча продолжалась 2 час 27 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 5:7, 6:4 в пользу россиянина. Хачанов семь раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал два из четырех брейк-пойнтов.

В матче за выход в полуфинал Хачанов встретится с аргентинцем Федерико Дельбонисом.