«Рено»: Успешные тесты не гарантируют Кубице места призового пилота в следующем сезоне

«Рено» исключил появление польского гонщика Роберта Кубицы в качестве призового пилота команды в нынешнем сезоне.

«Нам хотелось лучше понять, насколько реально для Роберта пилотировать современный автомобиль Формулы-1, поэтому мы решили задействовать его на тестах в Венгрии, – приводит Autosport.com.ru слова руководителя «Рено» Сириля Абитебуля. – План, однако, больше долгосрочный. Мы не собираемся сию секунду менять наших гонщиков.

Прежде чем рассматривать Роберта на место основного пилота в 2018-м, нам нужно понять, как он справится с высокой прижимной силой и мощностью новых автомобилей. В этом отношении автомобиль 2012 года не дал никакой информации.

Однако успешные тесты не гарантируют ему места в следующем году. Есть еще масса деталей, которые нам нужно оценить».

Ожидается, что Кубица примет участие в тестах «Рено» на следующей неделе после Гран-при Венгрии.