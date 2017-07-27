«Зенит» накажет Молло за жест в адрес петербургских болельщиков

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о жесте полузащитника Йоана Молло в матче против «Сибири».

- Молло повел себя безобразно. Профессиональный футболист не должен позволять себе такого. Он будет наказан, - приводит слова Фурсенко ТАСС.

Йоан Молло показал болельщикам «Зенита» средний палец (фото)

Напомним, в перерыве матча Молло показал фанатам «Зенита» средний палец в ответ на оскорбления в свой адрес.

Встреча закончилась победой петербургской команды со счетом 2:1. Молло переведен в «Зенит-2» из основной команды по решению Роберто Манчини.