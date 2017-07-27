Марков не будет играть в «Монреале»

Защитник «Монреаля» Андрей Марков завершил выступления за канадский клуб, сообщает официальный сайт НХЛ.

38-летний российский игрок обороны стал неограниченно свободным агентом и не подписал новый контракт с клубом.

В составе «Монреаля» Марков провел 16 сезонов и набрал 572 (119+453) очка в 990 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 32 (5+27) очка в 89 матчах плей-офф. Он делит второе место по результативности среди защитников с Ги Лапуэнтом.

Добавим, что в нынешнее межсезонье «Монреаль» подписал контракты с защитниками Дэвидом Шлемко, Карлом Алзнером и Марком Штрайтом.

Ранее клуб покинули еще три российских игрока: Михаил Сергачев, Александр Радулов и Алексей Емелин.