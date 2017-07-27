Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Хачанов7:6, 5:7, 6:4Бедене
Футбол  Краснодар- : -Люнгбю
Футбол  Португалия- : -Англия
Водное поло  Черногория9 : 8Россия
Футбол  Бней Иегуда- : -Зенит
Футбол  Шотландия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Марков не будет играть в «Монреале»

Источник:  NHLКомментарии

Защитник «Монреаля» Андрей Марков завершил выступления за канадский клуб, сообщает официальный сайт НХЛ.

38-летний российский игрок обороны стал неограниченно свободным агентом и не подписал новый контракт с клубом.

В составе «Монреаля» Марков провел 16 сезонов и набрал 572 (119+453) очка в 990 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 32 (5+27) очка в 89 матчах плей-офф. Он делит второе место по результативности среди защитников с Ги Лапуэнтом.

Добавим, что в нынешнее межсезонье «Монреаль» подписал контракты с защитниками Дэвидом Шлемко, Карлом Алзнером и Марком Штрайтом.

Ранее клуб покинули еще три российских игрока: Михаил Сергачев, Александр Радулов и Алексей Емелин.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Малкин: Зарипов без проблем заиграет в НХЛ. Он же в отличной форме!Евгений Малкин: Зарипов без проблем заиграет в НХЛ. Он же в отличной форме!Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин привез Кубок Стэнли в Москву и прямо возле него ответил на все злободневные хоккейные вопросы.Тодд Маклеллан Я уверен, что Драйзайтль будет играть за «Ойлерз»Тренер «Эдмонтона» Тодд Маклеллан выразил уверенность в том, что нападающий Леон Драйзайтль подпишет новое соглашение с «Ойлерз».Тодд Маклеллан: В регулярном сезоне Макдэвид всем доказал, что мы не ошиблисьТренер «Эдмонтона» Тодд Маклеллан поделился мнением о заключении долгосрочного контракта с нападающим «Ойлерз» Конором Макдэвидом.Евгений Малкин: Желаю Овечкину завоевать Кубок СтэнлиТрехкратный обладатель Кубка Стэнли, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о своем отношении к тому, что Александр Овечкин никак не может завоевать главный трофей НХЛ.Евгений Малкин: Надеюсь, что Зарипов будет играть в НХЛТрехкратный обладатель Кубка Стэнли, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал дисквалификацию Даниса Зарипова.
Футбол
Ушел из жизни Валерий Маслов
Футбол
Грозав подписал контракт с «Карабюкспором»
Хоккей
Евгений Малкин: Желаю Овечкину завоевать Кубок Стэнли
Хоккей
Евгений Малкин: Было разочарование, когда не включили в 100 лучших
все новости
Монреаль
Монреалькалендарьстатистика
Андрей Марков
Андрей Марковвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости