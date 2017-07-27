Шарапова и Азаренко получили wild card турнира в Цинциннати

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Михаил Сергачев: У Бушар нет титулов по сравнению с Шараповой Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев заступился за российскую теннисистку Марию Шарапову, прокомментировав в твиттере заявление Эжени Бушар из Канады, сообщает Lenta.ru.

Восемь россиянок вошли в основную сетку US Open, Шарапова попала в квалификацию Восемь российских теннисисток вошли в основную сетку Открытого чемпионата США по рейтингу. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Мария Шарапова: Я уже достаточно достигла в теннисе, чтобы завершить карьеру. Но хочу продолжить играть Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своей мотивации после возвращения в WTA-тур.

Шарапова впервые после травмы приняла участие в теннисном турнире Как сообщает RT, российская теннисистка Мария Шарапова приняла участие в командном турнире World Team Tennis в калифорнийском Карлсбаде.