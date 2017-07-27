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Шарапова и Азаренко получили wild card турнира в Цинциннати

Источник:  Western & Southern OpenКомментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова получила wild card в основную сетку турнира в Цинциннати. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Также приглашения достались Виктория Азаренко из Белоруссии, американке Слоун Стивенс и чешке Маркете Вондроушовой.

Добавим, что турнир в Цинциннати пройдет с 12 по 20 августа.

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