Шарапова и Азаренко получили wild card турнира в Цинциннати
Источник: Western & Southern OpenКомментарии
Российская теннисистка Мария Шарапова получила wild card в основную сетку турнира в Цинциннати. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Также приглашения достались Виктория Азаренко из Белоруссии, американке Слоун Стивенс и чешке Маркете Вондроушовой.
Pleased to announced WTA wild cards for Victoria Azarenka, Sloane Stephens, Marketa Vondrousova & Maria Sharapova. https://t.co/UzuByI32ae pic.twitter.com/NTKSkww8SO— W&S Open (@CincyTennis) 27 июля 2017 г.
Добавим, что турнир в Цинциннати пройдет с 12 по 20 августа.
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