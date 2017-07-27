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M-1 Challenge 82. Айреш Бенруш сразится против Юхо Валамаа

Источник:  Mix FightКомментарии

5 августа на международном турнире M-1 Challenge 82, который пройдет в Хельсинки, состоится бой между чемпионом трех европейских организаций Айрешом Бенрушем (Португалия, 10-2) и сильнейшим полусредневесом Финляндии Юхо Валамаа (Финляндия, 14-4).

Португальский боец Айреш Бенруш уже 6 лет выступает на турнирах по смешанным единоборствам. За это время он провел 15 профессиональных поединков и завоевал чемпионские пояса таких организаций как IPC, Invictus PRO и IMC-France.

Юхо Валамаа занимает безоговорочное первое место среди полусредневесов Финляндии. Вооруженный самой известной бородой в финских ММА и отличными грэпплерскими навыками, он предпочитает заканчивать большинство своих поединков болевыми и удушающими. Именно так и произошло в его предыдущем бою, когда Юхо заставил сдаться непобежденного на тот момент украинца Антона Радко. Валамаа славится своей железной выдержкой и выносливостью, которые помогают ему выходить победителем даже из самых сложных схваток. В перерывах между боями Юхо предпочитает черпать силы для новых поединков, оставаясь наедине с суровой и прекрасной северной природой.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(До 93 кг), Михаил Заяц (Стрела Promotion), 22-8 - Маркус Вянттинен (Финляндия), 24-6

(До 61,3 кг), Хелитон Дос Сантос Давелла (Бразилия), 15-6 - Янне Элонена-Кулмала (Финляндия), 15-5

(До 70,3 кг), Мичел Сильва (Бразилия), 18-6 - Павел Гордеев (Новый Поток, авторская школа Шторм и клуб Боец), 7-1

(До 56,7 кг), Виталией Бранчук (Украина), 22-6 - Микаэль Силандер (Финляндия), 16-5

(До 77,1 кг), Айреш Бенруш (Португалия), 10-2 - Юхо Валамаа (Финляндия), 14-4

(До 77,1 кг), Кит Джонсон (США), 12-3 - Александр Бутенко (Fight Empire), 43-12-3

(До 93 кг), Борис Полежай (Украина), 16-6 - Тони Валтонен (Финляндия), 27-15

(До 56,7 кг), Олег Личковаха (Gusev MMA, Baltic Bears и Сечь PRO), 7-1 - Бин Сон Ле (Швеция), 5-2

(До 84 кг), Мозес Мурриетта (США), 5-0 - Руслан Шамилов (Центр MMA, Великие Луки), 2-0

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Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
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