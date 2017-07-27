Павел Колобков: Синхронное плавание в России не сменит название, если не последует обращения от Федерации
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Министр спорта РФ Павел Колобков поделился мнением о переименовании синхронного плавания в артистическое.
- А мире есть artistic gymnastics, «артистическая гимнастика», но в России это «спортивная гимнастика», поэтому, думаю, для нас не имеет никакого значения эта смена названия. И если Федерация (синхронного плавания России) специально не обратится, то в России всегда будет вид спорта называться синхронное плавание, - передает слова Колобкова «Р-Спорт».
Ранее стало известно, что решением конгресса Международной федерации плавания (FINA) синхронное плавание переименовано в артистическое.
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