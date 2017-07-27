Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Хачанов7:6, 5:7, 6:4Бедене
Футбол  Краснодар- : -Люнгбю
Футбол  Португалия- : -Англия
Водное поло  Черногория9 : 8Россия
Футбол  Бней Иегуда- : -Зенит
Футбол  Шотландия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павел Колобков: Синхронное плавание в России не сменит название, если не последует обращения от Федерации

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков поделился мнением о переименовании синхронного плавания в артистическое.

- А мире есть artistic gymnastics, «артистическая гимнастика», но в России это «спортивная гимнастика», поэтому, думаю, для нас не имеет никакого значения эта смена названия. И если Федерация (синхронного плавания России) специально не обратится, то в России всегда будет вид спорта называться синхронное плавание, - передает слова Колобкова «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что решением конгресса Международной федерации плавания (FINA) синхронное плавание переименовано в артистическое.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павел Колобков: Был уверен, что проблем с допингом на Кубке конфедераций не возникнетМинистр спорта России Павел Колобков заявил, что у него не было сомнений в отсутствии проблем с допингом на Кубке конфедераций-2017.Павел Колобков: Зарплату и премиальные выплатимПавел Колобков: Зарплату и премиальные выплатимВ Новогорске прошла встреча министра спорта и руководителей российской легкой атлетики со спортсменами, приуроченная к старту ЧР.Павел Колобков о Зарипове: Все кто нарушает, должны быть наказаны, невзирая на имена и званияМинистр спорта России Павел Колобков высказался о решении ИИХФ отстранить форварда «Ак Барса» Даниса Зарипова на два года из-за положительной допинг-пробы.Павел Колобков: Уверен, Сочи проведет чемпионат мира на самом высоком уровнеМинистр спорта РФ Павел Колобков уверен в том, что Сочи справится с проведением чемпионата мира по боксу 2019 году.22 июля будет отмечаться Международный день боксаМеждународный день бокса будет ежегодно отмечаться 22 июля во всех странах мира.
Футбол
Ушел из жизни Валерий Маслов
Футбол
Грозав подписал контракт с «Карабюкспором»
Хоккей
Евгений Малкин: Желаю Овечкину завоевать Кубок Стэнли
Хоккей
Евгений Малкин: Было разочарование, когда не включили в 100 лучших
все новости
Павел Колобков
Павел Колобковвсе новости