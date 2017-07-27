Павел Колобков: Синхронное плавание в России не сменит название, если не последует обращения от Федерации

Павел Колобков о Зарипове: Все кто нарушает, должны быть наказаны, невзирая на имена и звания

Министр спорта России Павел Колобков высказался о решении ИИХФ отстранить форварда «Ак Барса» Даниса Зарипова на два года из-за положительной допинг-пробы.