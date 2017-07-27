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Ян М'Вилла: Атмосфера в команде изменилась только в положительную сторону

Максим Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Рубина» Ян М'Вилла прокомментировал атмосферу в команде перед предстоящей игрой с «Арсеналом» в третьем туре РФПЛ.

- Как дела в команде после не самого удачного старта в чемпионате? На что делается основной акцент на тренировках перед матчем с Арсеналом?
- К сожалению, результаты первых двух матчей были отрицательными. Мы сейчас продолжаем тренироваться, готовимся к предстоящему матчу. Надеюсь, что сейчас все пойдет лучше. Будем сыгрываться и работать.

- Можно ли сказать, что за последние два месяца в команде заметно изменилась атмосфера и отношение к делу?
- Конечно. Атмосфера если и изменилась, то только в положительную сторону, как и тренировочный процесс. Пришел действительно большой тренер, он может поставить игру. Изменилась система тренировок. Нам нужно немного к ней привыкнуть.

- В матче с «Зенитом» вы играли довольно близко к штрафной соперника. С «Арсеналом» будете действовать так же?
- Не знаю. Тренер решит, где и на какой позиции мне играть.

- Можно сказать, что трио полузащиты М'Вилла, Оздоев и Сонг является основным?
- Конечно, так сказать нельзя. Тренер говорит, что играют только лучшие, кто лучше тренируется, заслуживая место в составе. Конечно, все хотят играть, но это зависит от тренера

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