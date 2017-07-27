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Тарас Кияшко: Михаил Заяц – отличный боец и настоящий профессионал

Источник:  Mix FightКомментарии

Тренер клуба «Стрела Promotion» Тарас Кияшко рассказывает о восстановлении Михаила Зайца после травм, о его подходе к тренировкам и о подготовке к предстоящему бою против Маркуса Вянттинена на M-1 Challenge 82.

- Как проходил период восстановления Михаила после травм?
- Поскольку это была уже вторая операция, то второй период восстановления прошел гораздо быстрее и лучше, чем первый. Михаил готов на все 100 %

- Как вы оцениваете форму и готовность Михаила перед предстоящим поединком?
- Он находится в прекрасной форме. Даже когда Михаил проходил курс реабилитации, он все равно находился в зале и тренировался вместе со всеми, а впоследствии ездил на лыжах, велосипеде и уделял очень много времени своему восстановлению. Когда этот период прошел и он мог спарринговать, то его физические кондиции были на высоте за счет непрерывной работы в реабилитационный период.

- Насколько усердно Михаил выполняет ваши задания на тренировке?
- Он очень опытный боец и настоящий профессионал – он раньше всех приходит в зал и позже всех уходит. Никогда не было, чтобы он что-то не доделал, он наоборот даже всегда выполняет заданиях сверх положенного. В нашей команде он – настоящий пример для всех.

- Вы уже изучили будущего оппонента?
- Конечно, мы посмотрели немало его боев. Считаю, что этот противник удобен для Михаила и для его успешного возвращения.

- План на бой уже составлен?
- В процессе. Изучаем слабые и сильные стороны соперника.

- Есть ли в вашей команде подходящие спарринг-партнеры, похожие на Маркуса?
- Соперник – он высокий, но Миша постоянно спаррингует с Александром Волковым. И помимо него есть еще высокие спортсмены, так что со спарринг-партнерами проблем нет.

- За счет каких качеств Михаил может победить в этом бою?
- Думаю, что Михаил физически сильнее и плюс у Миши колоссальный опыт. Миша взрывной, хорошо бьет, борется, сейчас еще очень сильно добавил в ударах ногами.

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Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
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