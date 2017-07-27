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Виталий Мутко: Первый канал будет работать над церемониями открытия и жеребьевки ЧМ-2018

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о жеребьевке и церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

- Управляющий совет - рабочий орган оргкомитета. Поговорили об итогах Кубка конфедераций, рассмотрели вопросы с жеребьевкой 1 декабря. Она пройдет в Кремлевском дворце съездов. Управляющий совет выразил удовлетворение тем, как все прошло на Кубке конфедераций, как прошли церемонии открытия и закрытия. Первый канал и дальше будет работать на тему церемоний (чемпионата мира), - передает слова Мутко «Р-Спорт».

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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