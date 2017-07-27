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Питер Одемвингие: Английский Чемпионшип похож на РФПЛ, только сильнее

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший форвард «Локомотива» Питер Одемвингие, выступавший также за клубы английских премьер-лиги, Чемпионшипа и Лиги один «Вест Бромвич», «Кардифф Сити», «Сток Сити», «Бристоль Сити» и «Ротерем Юнайтед»  заявил, что уровень второго английского дивизиона сопоставим с РФПЛ. 

«Чемпионшип – турнир довольно высокого уровня. И я не скажу, что он намного сильнее российского чемпионата, но что-то общее есть. Там первая пятерка команд сильная. Английская Премьер-лига сильнее, но в Чемпионшипе даже посложнее играть, потому что больше физики, а качественных игроков чуть меньше. Больше борьбы, беготни. Чемпионат интересный и становится интереснее с каждый годом. Матчи транслируют в Европе, ребята это знают и стараются играть лучше. Стадионы, жаль, не всегда забиты. А это тоже влияет на уровень. Но Чемпионшип довольно интересный чемпионат», - рассказал Одемвингие в своем интервью российскому журналисту  Денису Наливайко. 

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