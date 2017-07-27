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Виталий Мутко: Уголовная ответственность за допинг может быть применена в любой момент

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко рассказал о наказании за нарушение антидопингового законодательства.

- В этом году у нас три случая, в прошлом было 11. Никто никого не прикрывает. У нас есть уголовная ответственность. Пока она не применялась, но может быть применена в любой момент.

Мы сделали серьезные выводы, исходя из того, что говорили в WADA [Всемирном антидопинговом агентстве]. Мы создали новую серьезную антидопинговую систему. Два года работаем по требованиям WADA, проделана колоссальная работа, поменяли устав и другие важные моменты, - цитирует Мутко ТАСС.

Закон, вводящий уголовную ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга, был принят в ноябре прошлого года.

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