Рижское «Динамо» подписало контракт Гальярди

Рижское «Динамо» подписало контракт с американским форвардом Терри Гальярди. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

О сроках и финансовых условиях контракта Гальярди с рижанами не сообщается.

В прошлом сезоне Гальярди провел 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за «Медвешчак» и «Нефтехимик», в которых набрал 7 (4+3) очков.

Ранее 29-летний нападающий играл в НХЛ за «Колорадо», «Сан-Хосе», «Калгари» и «Виннипег» в составе которых провел 341 матч и набрал 109 (45+64) очков.