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Рижское «Динамо» подписало контракт Гальярди

Источник:  ХК «Динамо» (Рига)Комментарии

Рижское «Динамо» подписало контракт с американским форвардом Терри Гальярди. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

О сроках и финансовых условиях контракта Гальярди с рижанами не сообщается.

В прошлом сезоне Гальярди провел 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за «Медвешчак» и «Нефтехимик», в которых набрал 7 (4+3) очков.

Ранее 29-летний нападающий играл в НХЛ за «Колорадо», «Сан-Хосе», «Калгари» и «Виннипег» в составе которых провел 341 матч и набрал 109 (45+64) очков.

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Рижское «Динамо» подписало контракт Гальярди
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