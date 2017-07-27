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«Бней Иегуда» – «Зенит». Ерохин и Полоз выйдут в стартовом составе, Дзюба и Дриусси остались в запасе

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Тренерский штаб «Зенита» определился с составом на первый матч 3-го раунда Лиги Европы против «Бней Иегуды».

Стартовый состав: Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Кришито, Хави Гарсия, Ерохин, Жирков, Полоз, Кокорин, Жулиано.

Запасные: Лодыгин, Терентьев, Карпов, Паредес, Дриусси, Кузяев, Дзюба, Эрнани. 

Напомним, встреча пройдут в Израиле и начнется в 20:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Матч

Бней Иегуда - Зенит

Состав

Бней Иегуда: Зубас, Кандил, Турджман, Азуз, Бен Ари, Хабаши, Гордана, Чибота, Вальскис, Финиш, Бузагло

Зенит: Лунев, Нету, Иванович, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Жирков, Ерохин, Жулиано, Полоз, Кокорин

Судья:

Никола Дабанович (Черногория)

Место и дата

27 июля 20:30, Блумфилд, Текстовая трансляция

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