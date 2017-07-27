«Бней Иегуда» – «Зенит». Ерохин и Полоз выйдут в стартовом составе, Дзюба и Дриусси остались в запасе
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Тренерский штаб «Зенита» определился с составом на первый матч 3-го раунда Лиги Европы против «Бней Иегуды».
Стартовый состав: Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Кришито, Хави Гарсия, Ерохин, Жирков, Полоз, Кокорин, Жулиано.
Запасные: Лодыгин, Терентьев, Карпов, Паредес, Дриусси, Кузяев, Дзюба, Эрнани.
Напомним, встреча пройдут в Израиле и начнется в 20:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Бней Иегуда: Зубас, Кандил, Турджман, Азуз, Бен Ари, Хабаши, Гордана, Чибота, Вальскис, Финиш, Бузагло
Зенит: Лунев, Нету, Иванович, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Жирков, Ерохин, Жулиано, Полоз, Кокорин
Судья:
Никола Дабанович (Черногория)
Место и дата
27 июля 20:30, Блумфилд, Текстовая трансляция
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