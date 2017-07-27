Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Хачанов7:6, 5:7, 6:4Бедене
Футбол  Краснодар- : -Люнгбю
Футбол  Португалия- : -Англия
Водное поло  Черногория9 : 8Россия
Футбол  Бней Иегуда- : -Зенит
Футбол  Шотландия- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий «Droog» Чумаченко: В четвёрке моих фаворитов TI 2017 — OG, Virtus.pro, Team Liquid и EG

Комментарии

Комментатор студии SLTV Дмитрий «Droog» Чумаченко в интервью порталу Empire.gg поделился эмоциями от инвайта на The International 2017, а также высказал свое мнение о фаворитах и аутсайдерах чемпионата.

«Если честно, то ничего не почувствовал. Когда меня пригласили комментировать The Kiev Major, я этому очень обрадовался. Это был знак, что я встал на ноги, и если не случится ничего плохого, то у меня есть шанс поехать на The International. Так что когда мне пришло приглашение в Сиэтл, я не испытал каких-либо эмоций и воспринял это как логичное развитие событий. Но если бы я узнал заранее, что Никита 4ce Котков не едет на TI, а у меня тогда не было инвайта, то я бы начал нервничать. Мне казалось, что если ты попадаешь на два Мэйджора из двух, то скорее всего Valve довольны твоей работой, и на главный турнир ты тоже поедешь. С 4ce произошла довольно неприятная для него самого ситуация.

Безусловно, я буду болеть за СНГ команды — Virtus.pro и Team Empire, это не обсуждается. Насчёт аутсайдеров не знаю, что сказать. Есть откровенно слабые регионы, например, Южная Америка. Для меня этот регион не уровня The International. То, что показали своё время бразильцы против Team Secret, скорей можно назвать везением. Так что пока, к сожалению, для меня они являются аутсайдерами. В четвёрке моих фаворитов — OG, Virtus.pro, Team Liquid и Evil Geniuses. Как минимум три команды из этого списка займут топ-4».

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Данил «Diamondprox» Решетников: Не могу назвать LoL идеальной игрой, но Riot Games делают её лучше с каждым годомИгрок Gambit Esports Данил «Diamondprox» Решетников в интервью «Киберспорт@Mail.Ru» рассказал об уходе из Unicorns of Love, а также поделился мнением о развитии League of Legends.Александр «s1mple» Костылев: Я никогда не покину Natus VincereИгроки Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев и Ладислав «GuardiaN» Ковач прокомментировали слухи об уходе из команды.Путин одобрил федеральную образовательную программу «Кибер Россия»Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АСИ одобрил федеральную образовательную программу «Кибер Россия».Игроки Лиги Overwatch будут зарабатывать не менее 50 000 долларов в годОрганизаторы Overwatch League анонсировали ряд условий к командам, которые станут участниками лиги.Финал Hearthstone Global Games пройдет на Gamescom 2017Blizzard сообщила даты и место проведения финала Hearthstone Global Games.
Хоккей
Рижское «Динамо» подписало контракт Гальярди
Футбол
Питер Одемвингие: Английский Чемпионшип похож на РФПЛ, только сильнее
Футбол
Ян М'Вилла: Атмосфера в команде изменилась только в положительную сторону
Шарапова и Азаренко получили wild card турнира в Цинциннати
все новости