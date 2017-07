Дмитрий «Droog» Чумаченко: В четвёрке моих фаворитов TI 2017 — OG, Virtus.pro, Team Liquid и EG

Комментатор студии SLTV Дмитрий «Droog» Чумаченко в интервью порталу Empire.gg поделился эмоциями от инвайта на The International 2017, а также высказал свое мнение о фаворитах и аутсайдерах чемпионата.



«Если честно, то ничего не почувствовал. Когда меня пригласили комментировать The Kiev Major, я этому очень обрадовался. Это был знак, что я встал на ноги, и если не случится ничего плохого, то у меня есть шанс поехать на The International. Так что когда мне пришло приглашение в Сиэтл, я не испытал каких-либо эмоций и воспринял это как логичное развитие событий. Но если бы я узнал заранее, что Никита 4ce Котков не едет на TI, а у меня тогда не было инвайта, то я бы начал нервничать. Мне казалось, что если ты попадаешь на два Мэйджора из двух, то скорее всего Valve довольны твоей работой, и на главный турнир ты тоже поедешь. С 4ce произошла довольно неприятная для него самого ситуация.



Безусловно, я буду болеть за СНГ команды — Virtus.pro и Team Empire, это не обсуждается. Насчёт аутсайдеров не знаю, что сказать. Есть откровенно слабые регионы, например, Южная Америка. Для меня этот регион не уровня The International. То, что показали своё время бразильцы против Team Secret, скорей можно назвать везением. Так что пока, к сожалению, для меня они являются аутсайдерами. В четвёрке моих фаворитов — OG, Virtus.pro, Team Liquid и Evil Geniuses. Как минимум три команды из этого списка займут топ-4».



Источник