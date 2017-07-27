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Курбан Бердыев: Официальных предложений по Азмуну, Жонатасу и Лестьенну не было

Максим Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев дал комментарий по поводу предстоящей игры с «Арсеналом» и возможного ухода из команды Азмуна, Жонатаса и Лестьенна.

- В каком состоянии находится команда за пару дней до матча Арсеналом? Насколько она близка к той идеальной модели игры, которую вы ставите? 
- До идеальной модели еще очень далеко. Что касается улучшений - они есть. Есть позитивные моменты - как в обороне, так и в атаке. Но оставляет желать лучшего атака. Тем не менее, мы с оптимизмом смотрим на те преобразования, которые сейчас происходят. 

- У команды пока что ноль очков в чемпионате. Каково психологическое состояние игроков?
- Понятно, что проигрывать никто не любит. Но такого нет, чтобы присутствовала паника или еще что-то. Спокойно готовимся к предстоящим матчам. У нас достаточно хороший соперник, который немного отличается от себя образца прошлого сезона.

- Очень много информацию о том, что Жонатас, Азмун и Лестьенн могут уйти. Если это правда, то насколько финансовый Fair-play повлиял на эти решения? 
- Во-первых, я не знаю, о чем вы говорите. Все, что пишется, меня не касается. Когда будут официальные предложение, тогда будем говорить. Пока ничего нету. 

- К двум предыдущим матчам команды болельщики отнеслись снисходительно. От игры с «Арсеналом» уже ждут результата. Эта игра будет более сложной, даже чем предыдущие две в плане ожиданий?
- Согласен, что болельщики в праве ожидать. Но мы спокойно готовимся. Во-вторых, «Арсенал» уже другая команда. Божович хороший тренер, знающий менталитет российского футбола. Мне их команда очень даже понравилась

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