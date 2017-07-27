Павел Колобков: У Юлии Ефимовой очень хороший настрой и спортивная злость

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал, что ждет успеха российской пловчихи Юлии Ефимовой на чемпионате мира в Будапеште.

- Вы знаете, что в плавании у нас давно нет громких побед, но мы уже определили, как будем готовиться к следующей Олимпиаде. Мы знаем, что у нас есть ребята потенциально сильные. Сейчас мы ждем финалов в Будапеште, очень хотим, чтобы молодежь себя проявила. Также очень хочу после бронзы увидеть успех Юлии Ефимовой, которая плывет еще на двух дистанциях. У нее очень хороший настрой есть, злость спортивная, - передает слова Колобкова «Р-Спорт».

Напомним, что на чемпионате мира по водным видам спорта Ефимова завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров брассом.