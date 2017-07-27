«Халл Сити» объявил об аренде защитника «Челси»

«Халл Сити» на своем официальном сайте объявил о переходе в команду на правах аренды защитника «Челси» Майкла Хектора.

Арендное соглашение с 25-летним игроком «Челси» рассчитано на один сезон.

– Было легко принять это решение, когда я узнал, что «Халл» заинтересован в моей аренде. Это большой вызов для меня - вернуться в Англию после сезона в Германии и попытаться помочь клубу вернуться в премьер-лигу. Надеюсь, я смогу сыграть свою роль и помочь клубу в этом деле, – приводит слова Хектора официальный сайт «тигров».

Прошлый сезон ямайский футболист провел в бундеслиге, где выступал на правах аренды за «Айнтрахт» из Франкфурта. На его счету 22 матча и один гол.