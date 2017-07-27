«Краснодар» определился со стартовым составом на матч с «Люнгбю»
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
Тренерский штаб «Краснодара» объявил стартовый состав на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с датским «Люнгбю».
Стартовый состав "Краснодара" на матч против "Люнгбю"!#КраснодарЛюнгбю #ВпередБыки pic.twitter.com/CmCPe81MKo— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 27 июля 2017 г.
«Краснодар»: Андрей Синицын, Александр Мартынович, Андреас Гранквист, Вандерсон Масиэл, Виктор Классон, Жоаозиньо, Михайло Ристич, Роман Шишкин, Маурисио Перейра, Ренат Янбаев, Иван Игнатьев.
Запасные: Сафонов, Жиров, Рамирес, Жигулёв, Грицаенко, Сулейманов, Петров.
Напомним, что встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 20:00 по московскому времени.
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