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«Краснодар» определился со стартовым составом на матч с «Люнгбю»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Тренерский штаб «Краснодара» объявил стартовый состав на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с датским «Люнгбю».

«Краснодар»: Андрей Синицын, Александр Мартынович, Андреас Гранквист, Вандерсон Масиэл, Виктор Классон, Жоаозиньо, Михайло Ристич, Роман Шишкин, Маурисио Перейра, Ренат Янбаев, Иван Игнатьев.

Запасные: Сафонов, Жиров, Рамирес, Жигулёв, Грицаенко, Сулейманов, Петров.

Напомним, что встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 20:00 по московскому времени.

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