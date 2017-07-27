«Краснодар» определился со стартовым составом на матч с «Люнгбю»

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар» сыграет с датским «Люнгбю».

«Краснодар» – «Люнгбю». Онлайн В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар» сыграет с датским «Люнгбю».