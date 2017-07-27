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Нобель Арустамян: Зачем Ринкон «Спартаку», когда они берут Пашалича

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал информацию о возможном переходе Томаса Ринкона из «Ювентуса» в «Спартак».

- Я не верю, что «Спартак» ведет переговоры о покупке Ринкона. Это сугубо мое мнение. Да, «Ювентус» продает Ринкона, но зачем он «Спартаку», когда они берут Пашалича. Хотя давайте дождемся официальной информации, - передает слова Арустамяна «Спорт FM».

Как информирует Corriere Dello Sport, венесуэльцем интересуется «Спартак», а также «Аталанта», «Фиорентина», «Валенсия» и «Бешикташ». Также сообщается об интерес к игроку со стороны «Зенита».

Напомним, Ринкон перешел в «Ювентус» в январе текущего года, сыграл в 13-ти матчах и сделал три результативных передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость 29-летнего полузащитника в восемь миллионов евро.

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