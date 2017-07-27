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«Зенит» – «Спартак». Билеты на матч стоят от 1000 рублей

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

«Зенит» опубликовал билетную программу на матч 4-го тура чемпионата России против «Спартака».

Минимальная цена билета составит 1000 рублей. Максимальная стоимость - 10000 рублей в «Бизнес-клуб».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 6 августа на стадионе «Санкт-Петербург». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

В сезоне-2016/17 петербуржцы добились победы дома (4:2) и уступили в Москве (1:2). 

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