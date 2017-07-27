Золотой значок ГТО получила 86-летняя жительница Новгородской области
Золотой
значок ГТО получила 86-летняя Александра Евстратова, жительница поселка Волот
Новгородской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу
областного департамента по физкультуре и спорту.
Как сообщается, Евстратова выполнила пять упражнений, превзойдя нормативы своей возрастной категории.
«Александра Васильевна Евстратова - единственная среди жителей региона в своей возрастной категории получила золотой значок ГТО, выполнив нормативы. Например, она прошла 3 км скандинавской ходьбой за 33 минуты и отжалась 10 раз при нормативе шесть», - рассказали в департаменте.
Готов к труду и обороне (ГТО) — нормативная основа физического воспитания населения России. Испытания состоят из тестов на силу, быстроту, гибкость и выносливость. Участники, прошедшие все нормативные тесты, награждаются бронзовыми, серебряными и золотыми знаками отличия ГТО в соответствии с видом сложности испытания.