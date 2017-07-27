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Золотой значок ГТО получила 86-летняя жительница Новгородской области

Источник:  ТАССКомментарии

Золотой значок ГТО получила 86-летняя Александра Евстратова, жительница поселка Волот Новгородской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного департамента по физкультуре и спорту.

Как сообщается, Евстратова выполнила пять упражнений, превзойдя нормативы своей возрастной категории.

«Александра Васильевна Евстратова - единственная среди жителей региона в своей возрастной категории получила золотой значок ГТО, выполнив нормативы. Например, она прошла 3 км скандинавской ходьбой за 33 минуты и отжалась 10 раз при нормативе шесть», - рассказали в департаменте.

Готов к труду и обороне (ГТО) — нормативная основа физического воспитания населения России. Испытания состоят из тестов на силу, быстроту, гибкость и выносливость. Участники, прошедшие все нормативные тесты, награждаются бронзовыми, серебряными и золотыми знаками отличия ГТО в соответствии с видом сложности испытания.

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