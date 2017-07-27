Данил «Diamondprox» Решетников: Не могу назвать LoL идеальной игрой, но Riot Games делают её лучше с каждым годом

Игрок Gambit Esports Данил «Diamondprox» Решетников в интервью «Киберспорт@Mail.Ru» рассказал об уходе из Unicorns of Love, а также поделился мнением о развитии League of Legends.



«Когда пришла новость, что я не смогу играть в EU LCS, я до последнего надеялся, что мы решим вопрос с визой. К тому времени мы уже несколько месяцев пытались решить вопрос, но выяснилось, что единственный способ мне получить визу — это поступить в немецкий вуз. Это закрыло мне возможность играть в Европе и тогда я действительно осознал случившееся…



Но грустно стало ещё во время сплита, когда правила Riot Games заставили меня покинуть команду, в которой мне было приятно играть. Там собрались одни из сильнейших игроков в регионе. И у нас было два хороших керри. Да, в плане стратегии, может быть, не самые умные ребята, но они хорошо нажимают на кнопки и это всё, что было нужно остальным трем умным игрокам в команде. Мне нравилось то, как работал этот состав. Было очень неприятно, что я не могу играть в LCS с такой командой из-за бюрократии. Особенно печально, что эту бюрократию ввели из-за каких-то сомнительных действий в американском LCS.



Я не могу назвать её идеальной игрой, но Riot Games делают её лучше и лучше с каждым годом, и это очень хорошо заметно. Даже если про те же ганки говорить, когда раньше было отвратительно играть в лесу, потому что невозможно заганкать кого-либо, то сейчас это реально и это сильно импактит игру. Они добавили очень много прослоек, которые нужно понять чтобы хорошо играть в игру. Раньше на каждого чемпиона у тебя был айтембилд (сборка) из шести предметов, которые ты никак не можешь изменить, а сейчас вариаций очень много. Пожалуй, идеальные билды существуют, но придумать их стало гораздо сложнее. В итоге большинство людей собирают полную херню и даже не замечают этого, и это мне нравится. Неприятно, когда твоя идея сразу становится украденной. Приятно, когда все пробуют что-то свое и тогда ты видишь, кто умнее. И сейчас это проявляется гораздо лучше, потому что вариаций во всех аспектах намного больше. И игра становится всё лучше и лучше. Но по-прежнему существует всякая хрень.



Тот же Амуму мог бы быть хорошим лесником, но у него почему-то ульта стоит 150 маны, а Q 120 маны, когда у всех кастеров на миду ульта стоит 100, и на пятом (!) уровне у него столько же маны, сколько у Грагаса на первом — это вообще шутка какая-то.



Тот же самый Ксин Жао. Вообще я уже видел, что анонсировали его изменения и я надеюсь, что он станет хорошим чемпионом. У него прикольный kit (набор умений), он может быть интересным компетитив-чемпионом, но у него настолько дерьмовые цифры, что им просто невозможно играть на любом нормальном уровне. И при этом им интересно играть, он достаточно интересный и скиловый персонаж.



Это то, что меня напрягает в игре, но это такая мелочь по сравнению с тем, что они пофиксили, что всё очень хорошо. Сейчас нету Викторов и Кассиопей с Рилаем (Хрустальный скипетр Рилай), которые делают всех лесников бесполезными кусками дерьма в мид-гейме и ты чувствуешь свою силу на протяжении всей игры, что очень приятно».



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