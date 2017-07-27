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Лига Европы. «Млада» обыграла «Скендербеу». Все результаты 3-го квалификационного раунда. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет все результаты первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Матч

Млада Болеслав - Скендербеу - 2:1 (1:0)

Голы

Храмоста 42 (1:0). Латифи 86 (1:1). Янош 87 (2:1).

Судья:

Алан Марио Сант (Мальта)

Место и дата

27 июля 19:00, Местски, Онлайн-трансляция

Матч

Олимпик - ПАОК - 1:1 (0:0)

Голы

Беленький 49 (1:0). Энрике 59 (1:1).

Судья:

Алан Бьери (Швейцария)

Место и дата

27 июля 19:30, Динамо им. В.В. Лобановского, Онлайн-трансляция

Матч

Тракай - Шкендия - 2:1 (1:1)

Голы

Максимов 1 (1:0). Стенио 40 (1:1). Максимов 52 (2:1).

Судья:

Нил Дойл (Ирландия)

Место и дата

27 июля 19:30, ЛФФ - Ветра, Онлайн-трансляция

Матч

Маккаби Т-А - Паниониос - 1:0 (0:0)

Голы

Кьяртанссон 48 (1:0).

Судья:

Барт Фертентен (Бельгия)

Место и дата

27 июля 19:45, Блумфилд, Онлайн-трансляция

Матч

АЕК Ларнака - Динамо Мн - 2:0 (1:0)

2-й тайм

Голы

Тете 42 (1:0). Хевел 70 (2:0).

Судья:

Петр Арделяну (Чехия)

Место и дата

27 июля 20:00, Нео ГСЗ, Онлайн-трансляция

Матч

АИК - Брага - 1:1 (1:1)

2-й тайм

Голы

Раул 10 (0:1). Сундгрен 17 (1:1 - пен.).

Судья:

Мариуш Аврам (Румыния)

Место и дата

27 июля 20:00, Френдс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Краснодар - Люнгбю - 1:1 (0:0)

2-й тайм

Голы

Кьер 64 (0:1). Классон 67 (1:1).

Состав

Краснодар: Синицын, Шишкин, Янбаев, Гранквист, Мартынович, Жоаозиньо (Жигулёв, 62), Перейра, Ристич, Классон, Игнатьев (Рамирес, 46), Вандерсон

Люнгбю: Андерсен, Кристенсен, Лунд, Лумб, Блюме, Йенсен, Кристиансен, Орнсков, Брандруп, Кьер, Бойсен

Предупреждения:

Янбаев, 73 - Брандруп, 34

Судья:

Христос Николаидис (Кипр)

Место и дата

27 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Матч

ПСВ - Осиек - 0:1 (0:0)

2-й тайм

Голы

Баришич 55 (0:1 - пен.).

Судья:

Эндрю Даллас (Шотландия)

Место и дата

27 июля 20:00, Филипс Стадион, Онлайн-трансляция

Матч

Судува - Сьон - 2:0 (2:0)

2-й тайм

Голы

Лаукжемис 3 (1:0). Янушаускас 9 (2:0).

Судья:

Александр Харкам (Австрия)

Место и дата

27 июля 20:00, Мариямполе, Онлайн-трансляция

Матч

Утрехт - Лех - 0:0

2-й тайм

Судья:

Александр Ставрев (Македония)

Место и дата

27 июля 20:00, Стадион Галгенваард, Онлайн-трансляция

Матч

Штурм - Фенербахче - 1:2 (1:2)

2-й тайм

Голы

Хирлендер 10 (1:0). Марешич 28 (1:1 - автогол). Нойштедтер 35 (1:2).

Судья:

Ола Хоббер-Нильсен (Норвегия)

Место и дата

27 июля 20:00, UPC Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Эстерсунд - Фола - 1:0 (0:0)

2-й тайм

Голы

Баширу 50 (1:0).

Судья:

Евгений Арановский (Украина)

Место и дата

27 июля 20:00, Ямкрафт Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Астра - Александрия - 0:0

2-й тайм

Судья:

Димитар Мецкаровски (Македония)

Место и дата

27 июля 20:30, Марин Анастасовичи, Онлайн-трансляция

Матч

Ботев - Маритиму - 0:0

2-й тайм

Судья:

Боян Панджич (Швеция)

Место и дата

27 июля 20:30, Христо Ботев, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо Бух - Атлетик - 0:1 (0:1)

2-й тайм

Голы

Лапорт 21 (0:1).

Судья:

Туре Хансен (Норвегия)

Место и дата

27 июля 20:30, Динамо, Онлайн-трансляция

Матч

Бней Иегуда - Зенит - 0:0

2-й тайм

Состав

Бней Иегуда: Зубас, Кандил, Турджман, Азуз, Бен Ари, Хабаши, Гордана, Чибота, Вальскис, Финиш, Бузагло

Зенит: Лунев, Нету, Иванович, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Жирков, Ерохин, Жулиано, Полоз, Кокорин

Предупреждения:

Турджман, 34 - Нету, 42

Судья:

Никола Дабанович (Черногория)

Место и дата

27 июля 20:30, Блумфилд, Текстовая трансляция

Матч

Арка - Мидтьюлланд - 1:2 (0:0)

1-й тайм

Судья:

Энеа Йорги (Албания)

Место и дата

27 июля 21:00, Мейски, Онлайн-трансляция

Матч

Брондбю - Хайдук С - 0:0

1-й тайм

Судья:

Кевин Клэнси (Шотландия)

Место и дата

27 июля 21:00, Брондбю, Онлайн-трансляция

Матч

Университатя - Милан - 0:0

1-й тайм

Судья:

Халис Эзкахья (Турция)

Место и дата

27 июля 21:00, Йон Облеменко, Онлайн-трансляция

Матч

Бордо - Видеотон - 0:0

1-й тайм

Судья:

Бартош Франковски (Польша)

Место и дата

27 июля 21:30, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция

Матч

Гент - Альтах - 0:0

1-й тайм

Судья:

Адриен Жаккотте (Швейцария)

Место и дата

27 июля 21:30, Жюль Оттене, Онлайн-трансляция

Матч

Панатинаикос - Габала - 0:0

1-й тайм

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

27 июля 21:30, Апостолос Николаидис, Онлайн-трансляция

Матч

Црвена Звезда - Спарта - 0:0

1-й тайм

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

27 июля 21:30, Црвена Звезда, Онлайн-трансляция

Матч

Абердин - Аполлон

Судья:

Маттиас Гестраниус (Финляндия)

Место и дата

27 июля 21:45, Питтодри, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо Зг - Одд

Судья:

Мануэль Шюттенгрубер (Австрия)

Место и дата

27 июля 21:45, Максимир, Онлайн-трансляция

Матч

Марсель - Остенде

Судья:

Мете Калкаван (Турция)

Место и дата

27 июля 21:45, Велодром, Онлайн-трансляция

Матч

Аустрия - АЕЛ

Судья:

Антти Мунукка (Финляндия)

Место и дата

27 июля 22:05, Франц Хорр, Онлайн-трансляция

Матч

Фрайбург - Домжале

Судья:

Анатолий Жабченко (Украина)

Место и дата

27 июля 22:05, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция

Матч

Эвертон - Ружомберок

Судья:

Георгий Кабаков (Болгария)

Место и дата

27 июля 22:05, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция

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Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
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