Лига Европы. «Млада» обыграла «Скендербеу». Все результаты 3-го квалификационного раунда. Онлайн
«Советский спорт» представляет все результаты первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Матч
Млада Болеслав - Скендербеу - 2:1 (1:0)
Голы
Храмоста 42 (1:0). Латифи 86 (1:1). Янош 87 (2:1).
Судья:
Алан Марио Сант (Мальта)
Место и дата
27 июля 19:00, Местски, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Беленький 49 (1:0). Энрике 59 (1:1).
Судья:
Алан Бьери (Швейцария)
Место и дата
27 июля 19:30, Динамо им. В.В. Лобановского, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Максимов 1 (1:0). Стенио 40 (1:1). Максимов 52 (2:1).
Судья:
Нил Дойл (Ирландия)
Место и дата
27 июля 19:30, ЛФФ - Ветра, Онлайн-трансляция
Матч
Маккаби Т-А - Паниониос - 1:0 (0:0)
Голы
Кьяртанссон 48 (1:0).
Судья:
Барт Фертентен (Бельгия)
Место и дата
27 июля 19:45, Блумфилд, Онлайн-трансляция
Матч
АЕК Ларнака - Динамо Мн - 2:0 (1:0)2-й тайм
Голы
Тете 42 (1:0). Хевел 70 (2:0).
Судья:
Петр Арделяну (Чехия)
Место и дата
27 июля 20:00, Нео ГСЗ, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Раул 10 (0:1). Сундгрен 17 (1:1 - пен.).
Судья:
Мариуш Аврам (Румыния)
Место и дата
27 июля 20:00, Френдс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Краснодар - Люнгбю - 1:1 (0:0)2-й тайм
Голы
Кьер 64 (0:1). Классон 67 (1:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Шишкин, Янбаев, Гранквист, Мартынович, Жоаозиньо (Жигулёв, 62), Перейра, Ристич, Классон, Игнатьев (Рамирес, 46), Вандерсон
Люнгбю: Андерсен, Кристенсен, Лунд, Лумб, Блюме, Йенсен, Кристиансен, Орнсков, Брандруп, Кьер, Бойсен
Предупреждения:
Судья:
Христос Николаидис (Кипр)
Место и дата
27 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
Матч
Голы
Баришич 55 (0:1 - пен.).
Судья:
Эндрю Даллас (Шотландия)
Место и дата
27 июля 20:00, Филипс Стадион, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Лаукжемис 3 (1:0). Янушаускас 9 (2:0).
Судья:
Александр Харкам (Австрия)
Место и дата
27 июля 20:00, Мариямполе, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Александр Ставрев (Македония)
Место и дата
27 июля 20:00, Стадион Галгенваард, Онлайн-трансляция
Матч
Штурм - Фенербахче - 1:2 (1:2)2-й тайм
Голы
Хирлендер 10 (1:0). Марешич 28 (1:1 - автогол). Нойштедтер 35 (1:2).
Судья:
Ола Хоббер-Нильсен (Норвегия)
Место и дата
27 июля 20:00, UPC Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Баширу 50 (1:0).
Судья:
Евгений Арановский (Украина)
Место и дата
27 июля 20:00, Ямкрафт Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Астра - Александрия - 0:02-й тайм
Судья:
Димитар Мецкаровски (Македония)
Место и дата
27 июля 20:30, Марин Анастасовичи, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Боян Панджич (Швеция)
Место и дата
27 июля 20:30, Христо Ботев, Онлайн-трансляция
Матч
Динамо Бух - Атлетик - 0:1 (0:1)2-й тайм
Голы
Лапорт 21 (0:1).
Судья:
Туре Хансен (Норвегия)
Место и дата
27 июля 20:30, Динамо, Онлайн-трансляция
Матч
Бней Иегуда - Зенит - 0:02-й тайм
Состав
Бней Иегуда: Зубас, Кандил, Турджман, Азуз, Бен Ари, Хабаши, Гордана, Чибота, Вальскис, Финиш, Бузагло
Зенит: Лунев, Нету, Иванович, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Жирков, Ерохин, Жулиано, Полоз, Кокорин
Предупреждения:
Судья:
Никола Дабанович (Черногория)
Место и дата
27 июля 20:30, Блумфилд, Текстовая трансляция
Матч
Арка - Мидтьюлланд - 1:2 (0:0)1-й тайм
Судья:
Энеа Йорги (Албания)
Место и дата
27 июля 21:00, Мейски, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Кевин Клэнси (Шотландия)
Место и дата
27 июля 21:00, Брондбю, Онлайн-трансляция
Матч
Университатя - Милан - 0:01-й тайм
Судья:
Халис Эзкахья (Турция)
Место и дата
27 июля 21:00, Йон Облеменко, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Бартош Франковски (Польша)
Место и дата
27 июля 21:30, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Адриен Жаккотте (Швейцария)
Место и дата
27 июля 21:30, Жюль Оттене, Онлайн-трансляция
Матч
Панатинаикос - Габала - 0:01-й тайм
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
27 июля 21:30, Апостолос Николаидис, Онлайн-трансляция
Матч
Црвена Звезда - Спарта - 0:01-й тайм
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
27 июля 21:30, Црвена Звезда, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Маттиас Гестраниус (Финляндия)
Место и дата
27 июля 21:45, Питтодри, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Мануэль Шюттенгрубер (Австрия)
Место и дата
27 июля 21:45, Максимир, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Мете Калкаван (Турция)
Место и дата
27 июля 21:45, Велодром, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Антти Мунукка (Финляндия)
Место и дата
27 июля 22:05, Франц Хорр, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Анатолий Жабченко (Украина)
Место и дата
27 июля 22:05, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Георгий Кабаков (Болгария)
Место и дата
27 июля 22:05, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция