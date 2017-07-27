Лига Европы. «Млада» обыграла «Скендербеу». Все результаты 3-го квалификационного раунда. Онлайн

«Млада-Болеслав» одолела «Скендербеу» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Млада Болеслав» с россиянином Комличенко в составе обыграла «Скендербеу»

«Млада Болеслав» с россиянином Комличенко в составе обыграла «Скендербеу» «Млада-Болеслав» одолела «Скендербеу» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» сыграет с израильской командой «Бней Иегуда».

«Бней Иегуда» – «Зенит». Онлайн В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» сыграет с израильской командой «Бней Иегуда».

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар» сыграет с датским «Люнгбю».

«Краснодар» – «Люнгбю». Онлайн В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар» сыграет с датским «Люнгбю».