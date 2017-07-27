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Чупков вышел в финал на 200 м брассом с рекордами чемпионатов мира, Европы и России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта российский пловец Антон Чупков отобрался с первым результатом с рекордами чемпионатов мира, Европы и России.

На дистанции россиянин показал результат 2.07,14.

Также в финальном заплыве будет стартовать еще один россиянин Илья Хоменко, финишировавший третьим в другом полуфинальном заплыве (2.08,58).

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