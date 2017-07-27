Чупков вышел в финал на 200 м брассом с рекордами чемпионатов мира, Европы и России
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На
проходящем в Будапеште чемпионате мира по водным видам спорта российский пловец
Антон Чупков отобрался с первым результатом с рекордами чемпионатов мира,
Европы и России.
На дистанции россиянин показал результат 2.07,14.
Также в финальном заплыве будет стартовать еще один россиянин Илья Хоменко, финишировавший третьим в другом полуфинальном заплыве (2.08,58).
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