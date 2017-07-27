Дмитрий Сычев: С Романцевым в «Спартаке» разошлись мирно

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев рассказал о том, как он уходил из московского «Спартака».

- С Олегом Ивановичем Романцевым разошлись мирно. А вот с руководством были очень сложные отношения. Вообще я не собирался никуда уходить. В «Спартаке» все было идеально, все мне улыбались. Но, как говорится, жизнь заставила. Получилось уйти во Францию. Сейчас могу сказать, что ни о чем не жалею, потому что получил нереальный опыт: и в жизненном, и в футбольном, и в ментальном планах.

Агент тоже хотел, чтобы я остался в «Спартаке». В той ситуации были какие-то нюансы в отношении с руководством. Олег Иванович тогда ничего не решал. Если бы решал, то я бы никуда не ушел, - признался Сычев.

Напомним, в данный момент Дмитрий Сычев защищает цвета «Казанки», выступающей в первенстве ПФЛ.

