«Халл Сити» взял в аренду защитника «Челси» (видео)
Источник: ФК «Халл Сити»Комментарии
Защитник «Челси» Майкл Хектор следующий сезон отыграет на правах аренды в команде Леонида Слуцкого «Халл Сити».
«Тигры» арендовали 25-летнего игрока на один год. Ямаец стал вторым футболистом, взятым в аренду «Халл Сити» у «Челси», после защитника Олы Айну.
🎥 | Can @Big_Hec35 name all 13 of the clubs he's represented on loan during his career? Tigers TV finds out... pic.twitter.com/RDvEIYom8O— Hull City (@HullCity) 27 июля 2017 г.
В прошлом сезоне Хектор выступал за франкфуртский «Айнтрахт» в чемпионате Германии (22 матча, 1 гол).
Напомним, Леонид Слуцкий был назначен на пост главного тренера «Халл Сити» 9 июня.
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