«Халл Сити» взял в аренду защитника «Челси» (видео)

Защитник «Челси» Майкл Хектор следующий сезон отыграет на правах аренды в команде Леонида Слуцкого «Халл Сити».

«Тигры» арендовали 25-летнего игрока на один год. Ямаец стал вторым футболистом, взятым в аренду «Халл Сити» у «Челси», после защитника Олы Айну.

🎥 | Can @Big_Hec35 name all 13 of the clubs he's represented on loan during his career? Tigers TV finds out... pic.twitter.com/RDvEIYom8O