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«Халл Сити» взял в аренду защитника «Челси» (видео)

Источник:  ФК «Халл Сити»Комментарии

Защитник «Челси» Майкл Хектор следующий сезон отыграет на правах аренды в команде Леонида Слуцкого «Халл Сити».

«Тигры» арендовали 25-летнего игрока на один год. Ямаец стал вторым футболистом, взятым в аренду «Халл Сити» у «Челси», после защитника Олы Айну.

В прошлом сезоне Хектор выступал за франкфуртский «Айнтрахт» в чемпионате Германии (22 матча, 1 гол).

Напомним, Леонид Слуцкий был назначен на пост главного тренера «Халл Сити» 9 июня. 


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