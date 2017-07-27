Погиб двукратный чемпион Европы Сергей Петросян

В Краснодарском крае погиб двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике россиянин Сергей Петросян.

По данным местных СМИ, Петросян ушел из дома 20 июля, его тело без признаков насильственной смерти через четыре дня было обнаружено в русле реки. Ему было 29 лет.

«Горячий Ключ потерял прекрасного человека и талантливого спортсмена, трагически погиб Сергей Петросян. Он был примером стойкости и жизнелюбия. Сергей из тех молодых людей, на которых стоит равняться. Целеустремленный и талантливый тяжелоатлет оставил яркий след в российском спорте, одержав множество громких побед», - считает мэр города Горячий Ключ, где спортсмен жил в последние годы.