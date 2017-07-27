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«Зенит» ведет переговоры о покупке защитника «Наполи» Стринича

Источник:  ТАССКомментарии

«Зенит» ведет переговоры о покупке хорватского защитника «Наполи» Ивана Стринича. Об этом сообщил агент игрока Тончи Мартич.

- Да, мы начали переговоры с «Зенитом», но сейчас все находится только в начальной стадии. Помимо клуба из Санкт-Петербурга на игрока претендуют клубы из Турции, Хорватии и Германии. К сожалению, я больше ничего не могу вам сказать, - рассказал Мартич в интервью ТАСС.

Добавим, что прошлым летом журналист Sky Sport Italia Джанлука ди Марцио сообщал, что неаполитанцы предлагали петербургскому клубу Стринича в обмен на Кришито. Однако тренерский штаб «Зенита» не захотел расставаться с 29-летним итальянцем.

Ранее «Наполи» отказался продавать Стринича в российский клуб. В итальянском клубе сочли недостаточной сумму, предложенную «Зенитом» за хорвата. За трансфер защитника неаполитанцы рассчитывали получить не менее шести миллионов евро.

В сезоне-2016/17 Стринич сыграл за «Наполи» в 15 матчах во всех турнирах и сделал две голевые передачи. Также в активе футболиста 39 матчей за национальную сборную Хорватии с 2010 года.

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