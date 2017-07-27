«Млада Болеслав» с россиянином Комличенко в составе обыграла «Скендербеу»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Млада-Болеслав» одолела «Скендербеу» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
На 87-й минуте в составе чехов появился российский футболист Николай Комличенко. Он является воспитнником «Краснодара», а к чешскому клубу присоединился в текущем сезоне.
Матч
Млада Болеслав - Скендербеу - 2:1 (1:0)
Голы
Храмоста 42 (1:0). Латифи 86 (1:1). Янош 87 (2:1).
Судья:
Алан Марио Сант (Мальта)
Место и дата
27 июля 19:00, Местски, Онлайн-трансляция
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