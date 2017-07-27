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«Млада Болеслав» с россиянином Комличенко в составе обыграла «Скендербеу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Млада-Болеслав» одолела «Скендербеу» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. 

На 87-й минуте в составе чехов появился российский футболист Николай Комличенко. Он является воспитнником «Краснодара», а к чешскому клубу присоединился в текущем сезоне.

Матч

Млада Болеслав - Скендербеу - 2:1 (1:0)

Голы

Храмоста 42 (1:0). Латифи 86 (1:1). Янош 87 (2:1).

Судья:

Алан Марио Сант (Мальта)

Место и дата

27 июля 19:00, Местски, Онлайн-трансляция


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