«Млада Болеслав» с россиянином Комличенко в составе обыграла «Скендербеу»

Лига Европы. «Млада» обыграла «Скендербеу». Все результаты 3-го квалификационного раунда. Онлайн «Советский спорт» представляет все результаты первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» сыграет с израильской командой «Бней Иегуда».

«Бней Иегуда» – «Зенит». Онлайн В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» сыграет с израильской командой «Бней Иегуда».

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар» сыграет с датским «Люнгбю».

«Краснодар» – «Люнгбю». Онлайн В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар» сыграет с датским «Люнгбю».