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Александр Панов: Готов пробить первый выезд за «Спартак» на матч против «Зенита»

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Панов в эфире «100% Футбола» прокомментировал своё решение приобрести абонемент на фан-сектор «Спартака».

- Безусловно, в бытность футболиста для меня «Спартак» был первым раздражителем. Но я болел за них, когда они играли в Лиге чемпионов. Хотя когда был маленьким, то болел за «Зенит». Тот «Зенит» 1984 года был для меня лучшим клубом. Тогда в команде играли питерские ребята, а к сегодняшнему «Зениту» у меня симпатий нет.

Я не изменял команде. Одно дело работать в одной команде, а болеть можно за другую. Я болею за «Спартак». Мне нравится «Открытие Арена» и болельщики «Спартака». Они дают мне возможность болеть раскрепощенно на фан-секторе стадиона. Поэтому именно туда я и взял абонемент. Мне очень нравится, как болеют фанаты «Спартака».

Как я веду себя на стадионе? Конечно, я кричу кричалки и пою песни. Я полностью ударился в фанатскую атмосферу и готов пробить первый выезд за «Спартак» на матч против «Зенита». Буду ходить по Санкт-Петербургу в красно-белом шарфе и красной футболке. Надеюсь, что мне удастся попасть на фан-сектор, - рассказал Панов в эфире «Спорт FM».

Ранее стало известно, что Панов приобрел абонемент на домашние игры «Спартака».

Добавим, что матч четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 6 августа на поле стадиона «Санкт-Петербург».

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