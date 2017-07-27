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«Спартак» обыграл «Торпедо» в контрольном матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Спартака» обыграли «Торпедо» в товарищеском матче со счетом 2:1.

В составе «красно-белых» заброшенными шайбами отличились Евгений Кулик и Вилле Лаюнен. У «Торпедо» точный бросок на счету Евгения Грачева.

Добавим, что в следующем матче 1 августа «Спартак» встретится с  новокузнецким «Металлургом» в рамках Кубка губернатора Нижегородской области. В тот же день на том же турнире «Торпедо» сыграет с «Салаватом Юлаевым».

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