Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Хачанов7:6, 5:7, 6:4Бедене
Футбол  Краснодар2 : 1Люнгбю
Футбол  Португалия1 : 2Англия
Водное поло  Черногория9 : 8Россия
Футбол  Бней Иегуда0 : 2Зенит
Футбол  Шотландия1 : 0Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Краснодар» вырвал победу у датского «Люнгбю» в Лиге Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Краснодара» обыграли датский «Люнгбю» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы (2:1). 

Все три мяча были забиты во втором тайме.

На 64-й минуте счет открыл нападающий «Люнгбю» Йеппе Кьер, а три минуты спустя счет сравнял шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.

В добавленное время победу российскому клубу принес точный удар Магомед-Шали Сулейманова, вышедшего на замену. 

Ответный матч состоится 3 августа в Дании.

Матч

Краснодар - Люнгбю - 2:1 (0:0)

Голы

Кьер 64 (0:1). Классон 67 (1:1). Сулейманов 90 (2:1).

Состав

Краснодар: Синицын, Шишкин (Сулейманов, 81), Янбаев, Гранквист, Мартынович, Жоаозиньо (Жигулёв, 62), Перейра, Ристич, Классон, Игнатьев (Рамирес, 46), Вандерсон

Люнгбю: Андерсен, Кристенсен (Хебо, 84), Лунд, Лумб, Блюме (Фосгаард, 86), Йенсен, Кристиансен, Орнсков, Брандруп, Кьер (Ларсен К., 81), Бойсен

Предупреждения:

Янбаев, 73 - Брандруп, 34

Судья:

Христос Николаидис (Кипр)

Место и дата

27 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Могилевец перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛМогилевец перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Роберто Манчини: У «Зенита» много игроков, так что позволили себе применить ротацию в игре с «Бней Иегудой»Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над «Бней Иегудой» (2:0).Игорь Шалимов: Мы недооценили «Люнгбю», пропустили много контратакГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча команды с датским «Люнгбю» в Лиге Европы.Митрюшкин пропустил три гола от литовской «Судувы»Швейцарский «Сьон» крупно уступил швейцарской «Судуве» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы (0:3).Гол Нойштедтера принес «Фенербахче» победу над «Штурмом»Стамбульский «Фенербахче» нанес поражение австрийскому «Штурму» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Футбол
Гол Нойштедтера принес «Фенербахче» победу над «Штурмом»
Футбол
Дубль россиянина Максимова помог «Тракаю» обыграть «Шкендию»
Хоккей
Андрей Марков: Я хотел бы остаться в «Монреале», но этого не произойдет. Буду играть в КХЛ
Футбол
Молло извинился за свой жест в сторону болельщиков
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Люнгбю
Люнгбюкалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости