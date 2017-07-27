Андрей Марков: Я хотел бы остаться в «Монреале», но этого не произойдет. Буду играть в КХЛ

38-летний российский защитник Андрей Марков намерен продолжить карьеру в КХЛ.

Я не планирую заканчивать карьеру в ближайшее время, не беспокойтесь об этом. Принял решение вернуться в Россию и играть в КХЛ. Я не закрываю дверь, но сегодня еду обратно в Россию и не вижу себя в другой команде НХЛ, в другой форме.

Я хотел бы остаться в «Монреале», но этого не произойдет. Ко мне здесь всегда хорошо относились, и я горжусь, что был игроком «Канадиенс» 16 лет. И хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку все это время. Никогда этого не забуду, - рассказал Марков.