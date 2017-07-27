Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Хачанов7:6, 5:7, 6:4Бедене
Футбол  Краснодар2 : 1Люнгбю
Футбол  Португалия1 : 2Англия
Водное поло  Черногория9 : 8Россия
Футбол  Бней Иегуда0 : 2Зенит
Футбол  Шотландия1 : 0Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Марков: Я хотел бы остаться в «Монреале», но этого не произойдет. Буду играть в КХЛ

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

38-летний российский защитник Андрей Марков намерен продолжить карьеру в КХЛ.

Я не планирую заканчивать карьеру в ближайшее время, не беспокойтесь об этом. Принял решение вернуться в Россию и играть в КХЛ. Я не закрываю дверь, но сегодня еду обратно в Россию и не вижу себя в другой команде НХЛ, в другой форме.

Я хотел бы остаться в «Монреале», но этого не произойдет. Ко мне здесь всегда хорошо относились, и я горжусь, что был игроком «Канадиенс» 16 лет. И хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку все это время. Никогда этого не забуду, - рассказал Марков.

Всю свою карьеру в НХЛ (с 2000 года) Марков провел в «Монреале» и сыграл в 990 матчах в регулярных сезонах, набрав в них 572 очка (119 шайб + 453 передачи).


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Витязь» нанес поражение «Авангарду» в контрольном матчеХоккеисты омского «Авангарда» потерпели поражение от подмосковного «Витязя» в предсезонном матче.Рижское «Динамо» подписало контракт ГальярдиРижское «Динамо» подписало контракт с американским форвардом Терри Гальярди. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.Сергей Гончар: Рад за Дадонова! Он прославит в НХЛ челябинский хоккейСергей Гончар: Рад за Дадонова! Он прославит в НХЛ челябинский хоккейПомощник главного тренера «Питтсбурга» Сергей Гончар вместе с Евгением Малкиным привез Кубок Стэнли в Музей хоккея на встречу с фанатами.Марков не будет играть в «Монреале»Защитник «Монреаля» Андрей Марков завершил выступления за канадский клуб, сообщает официальный сайт НХЛ.Евгений Малкин: Зарипов без проблем заиграет в НХЛ. Он же в отличной форме!Евгений Малкин: Зарипов без проблем заиграет в НХЛ. Он же в отличной форме!Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин привез Кубок Стэнли в Москву и прямо возле него ответил на все злободневные хоккейные вопросы.
Футбол
Гол Нойштедтера принес «Фенербахче» победу над «Штурмом»
Футбол
Дубль россиянина Максимова помог «Тракаю» обыграть «Шкендию»
Хоккей
Андрей Марков: Я хотел бы остаться в «Монреале», но этого не произойдет. Буду играть в КХЛ
Футбол
Молло извинился за свой жест в сторону болельщиков
все новости
Монреаль
Монреалькалендарьстатистика
Андрей Марков
Андрей Марковвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости