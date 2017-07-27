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Дубль россиянина Максимова помог «Тракаю» обыграть «Шкендию»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты литовского «Тракая» в домашнем матче обыграли македонскую «Шкендию» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы (2:1).

У литовской команды дублем отметился российский нападающий Максим Максимов, который является воспитанником воронежского «Факела». У македонцев точный удар на счету Стенио Жуниора.

Отметим, что на 57-й минуте встречи был удален форвард «Шкендии» Жуниор, а спустя пять минут поле покинул защитник македонцев Ардиан Цуцули, получивший вторую желтую карточку.

Ответная встреча пройдет 3 августа в Македонии.

Матч

Тракай - Шкендия - 2:1 (1:1)

Голы

Максимов 1 (1:0). Стенио 40 (1:1). Максимов 52 (2:1).

Судья:

Нил Дойл (Ирландия)

Место и дата

27 июля 19:30, ЛФФ - Ветра, Онлайн-трансляция

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