Дубль россиянина Максимова помог «Тракаю» обыграть «Шкендию»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты
литовского «Тракая» в домашнем матче обыграли македонскую «Шкендию» в первом
матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы (2:1).
У литовской команды дублем отметился российский нападающий Максим Максимов, который является воспитанником воронежского «Факела». У македонцев точный удар на счету Стенио Жуниора.
Отметим, что на 57-й минуте встречи был удален форвард «Шкендии» Жуниор, а спустя пять минут поле покинул защитник македонцев Ардиан Цуцули, получивший вторую желтую карточку.
Ответная встреча пройдет 3 августа в Македонии.
Матч
Голы
Максимов 1 (1:0). Стенио 40 (1:1). Максимов 52 (2:1).
Судья:
Нил Дойл (Ирландия)
Место и дата
27 июля 19:30, ЛФФ - Ветра, Онлайн-трансляция
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