«Зенит» одержал победу над «Бней Иегудой» в Израиле
«Зенит» в первом матче третьего раунда Лиги Европы обыграл израильскую «Бней Иегуду» со счетом 2:0.
Счет на 59-й минуте открыл Доменико Кришито, а на 90-й минуте отличился Александр Кокорин.
Ответная встреча пройдет в Петербурге 3 августа, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. 30 июля «Зенит» проведет матч чемпионата России против «Тосно».
Матч
Бней Иегуда - Зенит - 0:2 (0:0)
Голы
Кришито 59 (0:1). Кокорин 90 (0:2).
Состав
Бней Иегуда: Зубас, Азуз, Хабаши, Бен Ари, Кандил, Турджман, Финиш (Ашкенази, 87), Чибота (Габбай, 81), Гордана, Вальскис, Бузагло (Хозез, 71)
Зенит: Лунев, Нету, Иванович, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Жирков (Паредес, 71), Ерохин, Жулиано (Дриусси, 58), Кокорин, Полоз (Дзюба, 75)
Предупреждения:
Судья:
Никола Дабанович (Черногория)
Место и дата
27 июля 20:30, Блумфилд, Текстовая трансляция