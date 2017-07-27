Гол Нойштедтера принес «Фенербахче» победу над «Штурмом»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стамбульский «Фенербахче» нанес поражение австрийскому «Штурму» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Победный гол на 35-й минуте забил российский полузащитник Роман Нойштедтер.
Ответная игра состоится 3 августа в Турции.
Матч
Штурм - Фенербахче - 1:2 (1:2)
Голы
Хирлендер 10 (1:0). Марешич 28 (1:1 - автогол). Нойштедтер 35 (1:2).
Судья:
Ола Хоббер-Нильсен (Норвегия)
Место и дата
27 июля 20:00, UPC Арена, Онлайн-трансляция
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