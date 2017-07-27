Митрюшкин пропустил три гола от литовской «Судувы»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Швейцарский «Сьон» крупно уступил швейцарской «Судуве» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы (0:3).
Ворота «Сьона» защищал российской голкипер Антон Митрюшкин, ранее игравший за московский «Спартак».
Ответная игра состоится 2 августа в Швейцарии.
Матч
Голы
Лаукжемис 3 (1:0). Янушаускас 9 (2:0). Лаукжемис 90 (3:0).
Судья:
Александр Харкам (Австрия)
Место и дата
27 июля 20:00, Мариямполе, Онлайн-трансляция
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