Игорь Шалимов: Мы недооценили «Люнгбю», пропустили много контратак
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча команды с датским «Люнгбю» в Лиге Европы.
- Плохая
игра с нашей стороны, в такой подготовке к матчу виноваты все. Мы
недооценили соперника - были не готовы, много контратак пропустили. Если
бы против нас играла более классная команда, все бы закончилось для
плачевно
Нам повезло в концовке. Хорошо, что вырвали победу - доставили радость зрителям, которые, думаю, плевались всю игру. Сейчас главная задача восстановиться к игре со «Спартаком». У нас немало травмированных футболистов, - заявил Шалимов.
Все три мяча были забиты во втором тайме.
На 64-й минуте счет открыл нападающий «Люнгбю» Йеппе Кьер, а три минуты спустя счет сравнял шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.
В добавленное время победу российскому клубу принес точный удар Магомед-Шали Сулейманова, вышедшего на замену.
Ответный матч состоится 3 августа в Дании.
Матч
Краснодар - Люнгбю - 2:1 (0:0)
Голы
Кьер 64 (0:1). Классон 67 (1:1). Сулейманов 90 (2:1).
Состав
Краснодар: Синицын, Шишкин (Сулейманов, 81), Янбаев, Гранквист, Мартынович, Жоаозиньо (Жигулёв, 62), Перейра, Ристич, Классон, Игнатьев (Рамирес, 46), Вандерсон
Люнгбю: Андерсен, Кристенсен (Хебо, 84), Лунд, Лумб, Блюме (Фосгаард, 86), Йенсен, Кристиансен, Орнсков, Брандруп, Кьер (Ларсен К., 81), Бойсен
Предупреждения:
Судья:
Христос Николаидис (Кипр)
Место и дата
27 июля 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция