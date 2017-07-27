Игорь Шалимов: Мы недооценили «Люнгбю», пропустили много контратак

Нам повезло в концовке. Хорошо, что вырвали победу - доставили радость зрителям, которые, думаю, плевались всю игру. Сейчас главная задача восстановиться к игре со «Спартаком». У нас немало травмированных футболистов, - заявил Шалимов.

Все три мяча были забиты во втором тайме.

На 64-й минуте счет открыл нападающий «Люнгбю» Йеппе Кьер, а три минуты спустя счет сравнял шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.

В добавленное время победу российскому клубу принес точный удар Магомед-Шали Сулейманова, вышедшего на замену.



Ответный матч состоится 3 августа в Дании.





