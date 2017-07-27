Роберто Манчини: У «Зенита» много игроков, так что позволили себе применить ротацию в игре с «Бней Иегудой»
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над «Бней Иегудой» (2:0).
- У нас много игроков, так что сегодня мы позволили себе применить ротацию. Мы знали, что нас ждет непростой матч.
- Он оказался таким, как вы ожидали?
- Гораздо сложнее, поскольку большинство матчей в начале сезона непросты. У «Бней-Иегуды» хорошая организация обороны, они не давали нам много свободного пространства. Соперник играл на контратаках, но когда мы получили шанс, то его использовали, - приводит слова Манчини официальный сайт «Зенита».
Слишком легко. «Зенит» начал ЛЕ со скучной победы, а Кокорин снова лучший
Напомним, «Зенит» в первом матче третьего раунда Лиги Европы обыграл израильскую «Бней Иегуду» со счетом 2:0. Счет на 59-й минуте открыл Доменико Кришито, а на 90-й минуте отличился Александр Кокорин.
Ответная встреча пройдет в Петербурге 3 августа, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. 30 июля «Зенит» проведет матч чемпионата России против «Тосно».
Матч
Бней Иегуда - Зенит - 0:2 (0:0)
Голы
Кришито 59 (0:1). Кокорин 90 (0:2).
Состав
Бней Иегуда: Зубас, Азуз, Хабаши, Бен Ари, Кандил, Турджман, Финиш (Ашкенази, 87), Чибота (Габбай, 81), Гордана, Вальскис, Бузагло (Хозез, 71)
Зенит: Лунев, Нету, Иванович, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Жирков (Паредес, 71), Ерохин, Жулиано (Дриусси, 58), Кокорин, Полоз (Дзюба, 75)
Предупреждения:
Судья:
Никола Дабанович (Черногория)
Место и дата
27 июля 20:30, Блумфилд, Текстовая трансляция