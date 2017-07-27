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Роберто Манчини: У «Зенита» много игроков, так что позволили себе применить ротацию в игре с «Бней Иегудой»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над «Бней Иегудой» (2:0).

- У нас много игроков, так что сегодня мы позволили себе применить ротацию. Мы знали, что нас ждет непростой матч. 

- Он оказался таким, как вы ожидали?
- Гораздо сложнее, поскольку большинство матчей в начале сезона непросты. У «Бней-Иегуды» хорошая организация обороны, они не давали нам много свободного пространства. Соперник играл на контратаках, но когда мы получили шанс, то его использовали, - приводит слова Манчини официальный сайт «Зенита».

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Напомним, «Зенит» в первом матче третьего раунда Лиги Европы обыграл израильскую «Бней Иегуду» со счетом 2:0. Счет на 59-й минуте открыл Доменико Кришито, а на 90-й минуте отличился Александр Кокорин.

Ответная встреча пройдет в Петербурге 3 августа, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. 30 июля «Зенит» проведет матч чемпионата России против «Тосно».

Матч

Бней Иегуда - Зенит - 0:2 (0:0)

Голы

Кришито 59 (0:1). Кокорин 90 (0:2).

Состав

Бней Иегуда: Зубас, Азуз, Хабаши, Бен Ари, Кандил, Турджман, Финиш (Ашкенази, 87), Чибота (Габбай, 81), Гордана, Вальскис, Бузагло (Хозез, 71)

Зенит: Лунев, Нету, Иванович, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Жирков (Паредес, 71), Ерохин, Жулиано (Дриусси, 58), Кокорин, Полоз (Дзюба, 75)

Предупреждения:

Турджман, 34 - Нету, 42

Судья:

Никола Дабанович (Черногория)

Место и дата

27 июля 20:30, Блумфилд, Текстовая трансляция

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