Роберто Манчини: У «Зенита» много игроков, так что позволили себе применить ротацию в игре с «Бней Иегудой»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над «Бней Иегудой» (2:0).

- У нас много игроков, так что сегодня мы позволили себе применить ротацию. Мы знали, что нас ждет непростой матч.



- Он оказался таким, как вы ожидали?

- Гораздо сложнее, поскольку большинство матчей в начале сезона непросты. У «Бней-Иегуды» хорошая организация обороны, они не давали нам много свободного пространства. Соперник играл на контратаках, но когда мы получили шанс, то его использовали, - приводит слова Манчини официальный сайт «Зенита».

Слишком легко. «Зенит» начал ЛЕ со скучной победы, а Кокорин снова лучший

Напомним, «Зенит» в первом матче третьего раунда Лиги Европы обыграл израильскую «Бней Иегуду» со счетом 2:0. Счет на 59-й минуте открыл Доменико Кришито, а на 90-й минуте отличился Александр Кокорин.

Ответная встреча пройдет в Петербурге 3 августа, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. 30 июля «Зенит» проведет матч чемпионата России против «Тосно».