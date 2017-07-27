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«Витязь» нанес поражение «Авангарду» в контрольном матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты омского «Авангарда» потерпели поражение от подмосковного «Витязя» в предсезонном матче.

Встреча, прошедшая в четверг в Германии, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) в пользу «Витязя». В составе победителей шайбы забросили Алексей Макеев (23), Дмитрий Семин (40) и Ессе Манкинен (53). У «Авангарда» отличился Юхан Сундстрем (37-я минута).

«Витязь» в следующем матче 29 июля сыграет с магнитогорским «Металлургом», «Авангард» в этот же день встретится со сборной Италии.

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