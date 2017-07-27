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Андрей Лунев: «Бней Иегуда» – добротная команда. Чем-то похожа на «Рубин»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от победы над «Бней Иегудой» (2:0).

- Расскажите, как вам удалось сделать такой сэйв?
- Был удар, я отбил. Ничего сложного.

- Что можете сказать о сопернике?
- Добротная команда, организованная. Чем-то на «Рубин» похожа.

- Первый матч в еврокубках для вас. Манчини как-то настраивал на эту встречу?
- Для меня как обычная игра, никакой недооценки не было. Первый матч - было тяжеловато, тем более на выезде. Но мы справились с установкой, не пропустили, - сказал Лунев в эфире «Матч ТВ».

Слишком легко. «Зенит» начал ЛЕ со скучной победы, а Кокорин снова лучший

Напомним, «Зенит» в первом матче третьего раунда Лиги Европы обыграл израильскую «Бней Иегуду» со счетом 2:0. Счет на 59-й минуте открыл Доменико Кришито, а на 90-й минуте отличился Александр Кокорин.

Ответная встреча пройдет в Петербурге 3 августа, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. 30 июля «Зенит» проведет матч чемпионата России против «Тосно».

Матч

Бней Иегуда - Зенит - 0:2 (0:0)

Голы

Кришито 59 (0:1). Кокорин 90 (0:2).

Состав

Бней Иегуда: Зубас, Азуз, Хабаши, Бен Ари, Кандил, Турджман, Финиш (Ашкенази, 87), Чибота (Габбай, 81), Гордана, Вальскис, Бузагло (Хозез, 71)

Зенит: Лунев, Нету, Иванович, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Жирков (Паредес, 71), Ерохин, Жулиано (Дриусси, 58), Кокорин, Полоз (Дзюба, 75)

Предупреждения:

Турджман, 34 - Нету, 42

Судья:

Никола Дабанович (Черногория)

Место и дата

27 июля 20:30, Блумфилд, Текстовая трансляция

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