Андрей Лунев: «Бней Иегуда» – добротная команда. Чем-то похожа на «Рубин»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от победы над «Бней Иегудой» (2:0).

- Расскажите, как вам удалось сделать такой сэйв?

- Был удар, я отбил. Ничего сложного.

- Что можете сказать о сопернике?

- Добротная команда, организованная. Чем-то на «Рубин» похожа.

- Первый матч в еврокубках для вас. Манчини как-то настраивал на эту встречу?

- Для меня как обычная игра, никакой недооценки не было. Первый матч - было тяжеловато, тем более на выезде. Но мы справились с установкой, не пропустили, - сказал Лунев в эфире «Матч ТВ».

Слишком легко. «Зенит» начал ЛЕ со скучной победы, а Кокорин снова лучший

Напомним, «Зенит» в первом матче третьего раунда Лиги Европы обыграл израильскую «Бней Иегуду» со счетом 2:0. Счет на 59-й минуте открыл Доменико Кришито, а на 90-й минуте отличился Александр Кокорин.

Ответная встреча пройдет в Петербурге 3 августа, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. 30 июля «Зенит» проведет матч чемпионата России против «Тосно».