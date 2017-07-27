«Милан» обыграл румынскую «Университатю» в Лиге Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Итальянский «Милан» обыграл румынский клуб «Университатя» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в румынском городе Дробета-Турну-Северин, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Милана». Победный гол на 44-й минуте забил швейцарский защитник россонери Рикардо Родригес.
Ответный матч команды проведут 3 августа в Милане.
Матч
Университатя - Милан - 0:1 (0:1)
Голы
Родригес 44 (0:1).
Судья:
Халис Эзкахья (Турция)
Место и дата
27 июля 21:00, Йон Облеменко, Онлайн-трансляция
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